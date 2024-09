Giuseppe affida all’hospice un sogno | Portatemi a Roma per il Giubileo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Prato, 22 settembre 2024 – “Posso offrirle una Coca Cola?”, 85 primavere sulla spalle, sorride nella sua polo celeste, davanti alla tv accesa che non ascolta. Perché ora c’è da parlare. “Vede io ho una notizia da darvi, qui dentro ho scoperto una cosa che non pensavo potesse esistere, lo scriva. Qui dentro ho capito che cos’è la felicità”. Gli occhi vispi si muovono nella stanza pulita e ordinata, oltre la finestra il sole stanco di settembre. Parla piano, parla bene. Bolognese trapiantato a Prato dal 1994,Faccioli ha un passato da manager del personale per grandi marchi della moda. Da sei mesiè ricoverato nell’hospice Il Fiore di Primavera, a Prato. Ha i movimenti lenti e misurati di chi sta combattendo ’dentro’ una battaglia silenziosa. E anche di chi non ha più furia di guardare l’orologio.