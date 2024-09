Gabbia manda in estasy il Milan | risolve il derby all' 88 | 2-1 all' Inter

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024)o, 22 settembre 2024 - L'uomo che non ti aspetti decide il. E'l'uomo copertina chein visibilio ildopo sei stracittadine perse. La sua girata aerea all'88' vale un successo che può rilanciare le quotazioni deldi Fonseca e lasciare l'in una settimana di riflessione.con diversi errori per la squadra di Inzaghi e meritatamente vinto dai rossoneri, anche se San Siro stava ormai per accettare il pareggio dopo un secondo tempo di tante occasioni, quasi tutteiste, ma non finalizzate. E invece è stata la scelta a sorpresa di Fonseca a decidere la sfida. Nel primo tempo botta e risposta con Pulisic, serpentina dopo dieci minuti, e Dimarco, perfetto diagonale a battere Maignan.