Formula 1 a Singapore i piloti perdono fino a 4 kg Nell’abitacolo delle monoposto si sfiorano i 50 gradi Times

Il Gran Premio di Singapore è una gara tanto affascinante quanto provante per i piloti, che vengono sottoposti ad uno sforzo fisico non da poco. Racconta il Guardian: "È abbastanza difficile — se non impossibile — replicare le sensazioni e gli effetti fisici di essere un pilota di Formula 1 quando si prepara per la maggior parte delle gare in una stagione. Ma il Gran Premio di Singapore presenta una sfida di diversa portata, tale è il prezzo che paga il corpo del pilota. Singapore è una gara unica – un circuito cittadino notturno con livelli di umidità che possono raggiungere il 90% e una temperatura della pista che si avvicina ai 40 ° C. Di conseguenza, i preparatori atletici devono cercare di creare un ambiente simile per i loro