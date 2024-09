CdS – Roma offerto Djidji | il club valuta l’operazione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 22 settembre 2024) 2024-09-22 11:01:37 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere:– Il laboratorio Juric è accompagnato dal suono degli uccellini che cinguettano forte nella boscaglia di Trigoria. Ma dentro al campo, come si evince anche dai video che lapubblica sui social, sembra di sentire il rumore di martelli e picconi, come se il nuovo allenatore stesse smantellando e ricostruendo il terreno sul quale cammina. Non che De Rossi pungolasse poco i giocatori – anzi – ma i quattro allenamenti di mastro Ivan devono portare necessariamente a una svolta dentro a una settimana corta e turbolenta. Aspettando la formazione dell’esordio contro l’Udinese, Juric ha dato tre certezze alla squadra. La prima: bisogna marcare uomo contro uomo in tutte le zone del campo, aggredire i portatori di palla per recuperare il possesso più avanti possibile.