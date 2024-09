Bellucci sbatte contro Zhang Fuori al secondo turno di Hangzhou

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Troppo forte Zhizhenper Mattianeldell’Atp250 di. Il padrone di di casa, numero 48 del mondo ma salito fino al numero 31 un paio di mesi fa, si è imposto facilmente con lo score di 6/3, 6/0, punendo con un punteggio anche eccessivo il 23enne di Busto Arsizio, che arrivava dal successo convincente sul russo Aslan Karatsev. Eppure il difficile match non era nemmeno cominciato male per l’allievo di Fabio Chiappini alla Malpensa Tennis Academy, con tre turni consecutivi tenuti, nonostante qualche piccolo patema d’animo, che valevano il 3-3. È stato l’ottavo game a rivelarsi determinante:ha annullato cinque palle break ma non la sesta, che Zheng ha capitalizzato tenendo a 15 il successivo gioco.