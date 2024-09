Transformers One la recensione | un film d’animazione per piccoli e grandi spettatori

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 settembre 2024) Primoanimato del franchise,One racconta l'origin story degli amici-nemici Optimus Prime e Megatron. In anteprima il 21 e 22 settembre e poi dal 26 al cinema. L'animazione si sta rivelando una possibile reincarnazione (letteralmente) di franchise creduti morti e sepolti, tanto in tv quanto al cinema. Soprattutto perché si tratta di un linguaggio che oramai ha sdoganato il suo parlare solamente ai bambini. Ne è un chiaro esempioOne, in anteprima il 21 e 22 settembre e poi dal 26 ufficialmente in sala con Eagle Pictures. Primo adattamento interamente animato della saga - la CGI, in fondo, è animazione sotto mentite spoglie - la pellicola prova a reboottare la saga anche per i neofiti, svelando retroscena inediti ai fan della prima ora. Storia di due