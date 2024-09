Traffico Roma del 21-09-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati dalla redazione pochi gli spostamenti nell’area della capitale interna al grande raccordo anulare per consentire le celebrazioni e la porta della corona in occasione del 150esimo anniversario della Breccia di Porta Pia chiusa alCorso d’Italia tra Piazza Fiume e piazzale di Porta Pia per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sitoluceverde.it da Tiziana iPhone è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità