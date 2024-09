Te l’avevo promesso ho mentito Totò Schillaci la straziante lettera del figlio dopo i funerali

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) La scomparsa diha lasciato un vuoto immenso, nel mondo del calcio e non solo. In famiglia prima di tutto: la moglie Barbara e i figli Mattia, Jessica e la più piccola Nicole sono distrutti. E proprio Mattia,che si sono tenuti venerdì 20 settembre a Palermo, ha voluto ricordare il campione e prima ancora papà con una dedica pubblicata su Instagram. Una foto di lui da piccolissimo eche gli dà un tenero bacino e sotto una lungache inizia così: “Ciao papà. Mi sono preso un po’ di tempo prima di scriverti il vuoto che hai lasciato è enorme. Tutti ti hanno conosciuto come l’eroe delle notti magiche, ma purtroppo per loro, nessuno ti ha conosciuto come padre. Sei stato, e sarai per sempre, il mio migliore amico. Sei stato l’esempio più bello, il supereroe che tutti i bambini sognano quando chiudono gli occhi”.