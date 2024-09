Premier League | Crystal Palace contro Manchester United

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 21 settembre 2024) 2024-09-20 13:00:08 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Anteprima della partita Domani sera la partita divedrà ilsfidare il. Si è parlato di crisi all’Old Trafford dopo la sconfitta per 3-0 in casail Liverpool tre settimane fa, ma, dalla pausa internazionale, le sorti sono cambiate per gli uomini di Erik ten Hag con due vittorie, 10 gol e nessuno subito. I detrattori faranno notare che quelle vittorie sono arrivateil Southampton in difficoltà e il Barnsley, squadra dellaOne, in EFL Cup, e la sconfitta al Selhurst Park riaprirà sicuramente il dibattito sul futuro di Ten Hag. Alcuni davano per scontato che ilsarebbe stato una squadra outsider per un posto in Europa questa stagione, ma la sua partenza è stata lenta.