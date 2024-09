Postecoglou ai tifosi del Tottenham critici con i giocatori | Prendete un bel respiro e fate un po’ di yoga

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024)ha invitato idel Tottenaham a essere meno duri con idel club, bersaglio di critiche per la partenza a rilento della squadra in Premier League. Il Times riporta: Angeha detto che idelHotspur devono «fare un bele fare un po’ di» invece di criticare i suoi. Gli Spurs sono tredicesimi in Premier League, hanno vinto una sola delle loro quattro partite in questa stagione. E il loro acquisto da 65 milioni di sterline Dominic Solanke deve ancora segnare il suo primo gol per il club e per questo motivo ha ricevuto insulti verbali da alcuni, alla sua seconda stagione da manager, ha difeso strenuamente l’ex attaccante del Bournemouth. «La gente giudica così in fretta», ha detto, la cui squadra ha perso domenica contro l’Arsenal e oggi ospiterà il Brentford. «È presto.