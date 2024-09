Non ho paura Salvini a testa alto sul processo Open Arms | rifarei tutto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) “Non hodi essere condannato, sono orgoglioso di quello che ho fatto”. Il leader della Lega e ministro dei Trasporti Matteo, si è espresso così a Milano al banchetto di raccolta firme di solidarietà contro ila Palermo. “Difendere i confini non è un reato. Io sto con”, recita il cartellone. “Non pretendo la medaglia ma neanche il carcere. Non patteggio, non cambio nulla. Se dovessi tornare ministro dell'Internoquello che ho fatto”, ha sottolineato il vicepremier, spiegando che per lui “sarebbe un segnale incredibile una condanna per un ministro che ha mantenuto la parola data e ha bloccato gli sbarchi dei clandestini e ha salvato vite, ha evitato reati. In caso di condanna saremmo l'unico Paese dove difendere i confini sarebbe riconosciuto come un reato”.