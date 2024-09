L’Arlecchino sarà più grande che mai Due locali sala convegni e infopoint Spazio anche all’agenzia per l’impiego

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) È stato presentato ieri all’Una Hotel il progetto del nuovo Arlecchino. L’edificioun centro polifunzionale a tre piani più seminterrato, moderno e sostenibile, in grado di ospitare diversi servizi. L’immobile avrà altezza, volume e superficie maggiori di quello precedente. Riguardo i materiali, la facciatarealizzata in calcestruzzo strutturale con tessitura da definire, con una tonalità di colore che riprenderà quella della Passeggiata. I 13 metri e mezzo di altezza saranno strutturati e suddivisi in quattro piani. Il primo, interrato, ospiterà itecnici e di archivio e il deposito merci. Il piano terra, invece, ospiterà un bar, unturistico gestito da Toscana Promozione Turistica e un’ampiae conferenze. Al centro cilagalleria pedonale, che si aprirà su piazza Vecoli per 16 metri.