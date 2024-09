I Friedkin l’offerta l’araba per la Roma l’avevano avuta | 840 milioni di euro l’hanno rifiutata

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024) Iper la: 840di. Il tam tam nellache conta è che isono rimasti incastrati.per vendere la. Proprio dagli arabi. Era l’agosto 2023. Offerta formale: 840di. Ma ihanno detto no. La bollarono come offerta inadeguata. Da quel momento, non ne hanno più indovinata una. Erano reduci dalla vittoria in Conference League e dalla bruciante sconfitta in finale dipa League. In panchina avevano ancora José Mourinho che cominciò a scalciare più forte di prima. Dai e dai, idecisero che non ne potevano più e sfidarono la piazza adorante esonerando il portoghese. Era il 16 gennaio 2024, appena otto mesi fa. Sembra un secolo fa. In panchina arrivò De Rossi. Inizialmente i risultati arrivarono.