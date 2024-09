Formula 1 | pole Norris Ferrari 5a fila

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 21 settembre 2024) 16.30 Landopartirà dallanel Gp di Singapore. Il britannico della McLaren ferma il crono a 1'29"525, davanti alla Red Bull del leader iridato Verstappen (+0"203"), che lo precede di 59 punti in classifica.SecondaMercedes con Hamilton (+0"316) e Russel (+0" 342).in quinta: Leclerc non gira in Q1, mentre Sainz va contro un muretto, provocando bandiera rossa. Dalla terzascatteranno Piastri con l'altra McLaren e Hulkenberg (Haas) dalla quarta Alonso (Aston Martin) e Tsunoda (RB). Out in Q2 Perez (RedBull)