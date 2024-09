F1 GP Singapore Norris | E’ stata dura entusiasta per domani

Leggi tutta la notizia su sportface

"E', ho fatto fatica a fare i tempi mentre gli altri andavano sempre più veloci". Sono queste le parole di Landodopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di. "La cosa mi ha messo pressione, specialmente alla fine. Avevo soltanto un giro, ma è stato sufficiente per la pole. Sono contento, mi sono sentito bene per tutto il weekend. E' divertente avere un solo giro, dopo la bandiera rossa avevo ancora del margine. Sonoanche in ottica di. Sapevo di essere veloce, non dovevo spingere in modo esagerato. E' complicato perché ci sono tanti dossi, quindi non si deve strafare. Ho fatto quello che dovevo".