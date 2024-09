Estra Paschall | Pronto a essere un leader

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Sarà per il suo volto sempre sorridente, per il suosempre disponibile verso i tifosi per una foto o un autografo, perché trovarsi di fronte un giocatore Nba che ha giocato con i migliore fa sempre un certo effetto, fatto sta che Ericha fatto breccia nelle simpatie dei tifosi biancorossi. "Sono qui solo da una settimana – dice l’ex Golden State Warriors – a parte il non riuscire ancora a dormire bene per il cambiamento di fuso orario, devo dire che è molto bello vedere come la città ami la pallacanestro. Avere questo entusiasmo intorno è molto importante, succedeva questo anche quando ero a Golden State, e la cosa bella è che non a arriva soltanto dai bambini ma anche dagli adulti e questo è fondamentale perché vuol dire che i tifosi ci tengono molto alla squadra e ti fanno sentire una forza che ti spinge alle spalle e che può soltanto aiutarci".