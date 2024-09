Dopo il parto… Neonati sepolti nuovi dettagli choc dalla casa degli orrori | Chiara lo ha fatto dopo la nascita dei bimbi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) Disposti gli arresti domiciliari perPetrolini, la donna di 21 anni accusata in seguito alla morte dei suoi duea Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. I corpi dei due bambini sono stati trovatinel giardino della villetta in cui la giovane vive con la famiglia.la confessione emergonoagghiaccianti. Le accuse sono di omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentele epremeditazione, per il secondo neonato, mentre per il primo si tratta di “soppressione di cadavere”. Secondo il procuratore Alfonso D’Avino “la ragazza aveva già deciso che il bambino non sarebbe sopravvissuto”. Su Google avevadelle ricerche che avvalorano la testiinquirenti. >> “Ce l’ha detto prima di morire”.