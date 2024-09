Cesare Cremonini e quella misteriosa data

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Bologna, 21 settembre 2024 - Due post, unae tanta attesa. Conto alla rovescia per i fan diin attesa di novità. Il cantante bolognese ha condiviso su Instagram due video con una musica in sottofondo e una: 23.09.2024. Ormai ci siamo, il tempo sta per scadere. Cosa comunicheràai propri follower lunedì? Il nuovo album? Un tour? I fan fremono e si confrontano con i messaggi sui social: "Il 23 settembre uscirà la sua nuova canzone e a sua volta l'album e si spera un tour estivo", scrive un follower; "Ci sei mancato", scrive un altro e ancora: "Aspetto il tuo concerto più del Natale", "Non vedo l'ora"; "Il 23 è il giorno del mio compleanno Mi farai un regalo immenso". Il primo post con lapubblicato dasu Instagram risale a 5 giorni fa, il secondo nelle ultime ore. Alla musica e allail cantante aggiunge una parola: "Suono".