Alghe storie e illustrazioni di Camporesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Penna biro, acquarello e acqua di mare. Nasce così la magia di ‘’, la fiaba di una bambina e del suo legame con il mare. Autrice è Denise, illustratrice che in questa occasione veste anche i panni della scrittrice. Come in tutte le, a sostenerle c’è una morale. In questo caso, racconta, "è far riscoprire ai bambini il significato della famiglia ed anche dell’amicizia", un percorso che passa "per il rispetto per ogni forma di vita". ‘’ sarà presentata nel tardo pomeriggio di oggi, alle 16,30 alla galleria Gorza a Rimini. Sempre oggi la fiaba uscirà in libreria.