Weekend con anticiclone temporaneo ma domenica previsto nuovo peggioramento meteorologico

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma - Sabato tempo stabile e soleggiato in gran parte d’Italia, maarrivano piogge e temporali sui settori occidentali. Il fine settimana vedrà unrinforzo dell', con un primo miglioramento già visibile a partire da venerdì. L'alta pressione si espanderà progressivamente sull’Italia, portando tempo per lo più stabile. La giornata di sabato sarà quindi caratterizzata da un clima prevalentemente soleggiato e sereno su quasi tutto il territorio nazionale. Tuttavia, potrebbero verificarsi alcuni disturbi locali, con la formazione di nuvole e brevi piogge pomeridiane, in particolare sulle Alpi occidentali e nelle aree interne del Centro-Sud.