Trump cerca di conquistare gli elettori ebrei | Se vince Kamala Harris Israele sarà distrutta in due anni

(Di venerdì 20 settembre 2024) Donaldè uscito maluccio dal confronto tv controe adesso stando di rimediare in vista delle elezioni statunitensi in programma a novembre, tra le più incerte di sempre. Il tycoon ha adottato una nuova strategia: rivolgersi agliamericani per guadagnarsi il loro voto.ha parlato all’Israeli American Council, promettendo che si batterà per: “Votate me osradicata”ha promesso che, in caso di rielezione, per prima cosa ripristinerà il “travel ban”, cioè il divieto di viaggio che intende estendere ai rifugiati di Gaza che non potranno quindi entrare negli Stati Uniti, così da porre un freno all’ingresso di terroristi nel paese. “Quando ero presidente non avevate problemi” – ha detto il candidato repubblicano.