Tragedia in strada bimbo di 8 anni ucciso dal furgone guidato dal padre

(Di venerdì 20 settembre 2024) Perugia, 20 settembre 2024 –a Perugia, dove un bambino di 8è stato investito edaldal. E’ accaduto in un parcheggio a Sant’Andrea delle Fratte, zona commerciale alle porte del capoluogo umbro. Secondo quanto si apprende, il piccolo si trovava con i genitori e i fratelli nel veicolo. Mentre il mezzo si è rimesso in moto, il bambino avrebbe aperto il portellone e sarebbe sceso dal van in movimento. Avrebbe quindi perso l'equilibrio, finendo per essere schiacciato, senza che ilavesse il tempo di fare qualsiasi cosa. Inutili i soccorsi. Indagini della polizia locale.