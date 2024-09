Torrente Arzilla a Fano | Non ho dormito tutta la notte Un residente racconta la paura dell’esondazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – Con le piogge di questi giorni, cresce la preoccupazione di chi abita lungo il(foto). Se ne fa interprete Walter Durpetti diViva, l’associazione che lo scorso anno aveva sollecitato l’intervento della Prefettura per mettere in sicurezza il corso d’acqua. “Ancora una volta ho trascorso unasveglio –Durpetti – a controllare il livello dell’acqua e a tranquillizzare gli altri componenti della famiglia. E’ passato quasi un anno dall’incontro in Prefettura, a novembre 2023 dove erano stati convocati Regione, Genio civile, Comune e Consorzio di Bonifica, ma non si è mosso nulla. Non ne faccio una questione politica, ma di sicurezza. Purtroppo in questi anni sono stati portati avanti tanti progetti, come il Waterfront di Sassonia, ma nessuno che riguardasse l’”.