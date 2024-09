Santacroce | Juventus-Napoli? Gara complicata

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Fabiano, ex difensore del, è intervenuto a “Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Lukaku e Kvara? Anon ci possiamo lamentare, ma dobbiamo essere felici, perché abbiamo uno dei migliori attacchi della Serie A in prospettiva. Buongiorno? Me lo aspettavo forte, ma così pronto è stato bello anche per me guardarlo. Mi fa vedere delle partite assurde. La settimana scorsa è stato fantastico. Anguissa? Come lui, anche Meret e Lobotka hanno fatto una grande partita.? Mi aspetto delle grandi prestazioni, ma sarà una partita. Ci saranno tanti duelli e sarà una partita particolare.