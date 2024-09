RaiPlay | Giornata internazionale della Pace sabato 21 settembre arriva La Tempesta

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024): RAI KIDS PRESENTA “LA” UN FILM D’ANIMAZIONE CHE RACCONTA COME NASCE UNA GUERRA DA21IN ESCLUSIVA SUDa un piccolo contrasto può nascere un conflitto, che se non viene fermato subito può crescere sempre di più, diventare incontrollabile fino a sfociare nella guerra. E’ la storia di “La”, lo speciale di animazione di Rai Kids, che debutta in esclusiva e in prima visione21su, in occasione, e che affronta un tema così importante attraverso lo sguardo di due bambini. L’opera, diretta dalla giovane regista Angela Conigliaro, è prodotta da beQ entertainment e Rai Kids, con la partecipazione di Sardegna Film Commission con gli artisti e gli animatori del progetto NAS (Nuova Animazione in Sardegna), e il patrocinio dell’Unicef.