Primi dopo 5 giornate? Il 24% delle volte è Serie A

(Di venerdì 20 settembre 2024) Premessa e avvertenza ferrea. Questo articolo è rigorosamente vietato agli scaramantici e a chi crede che la buona o cattiva sorte si decida in base anche a cosa viene detto oppure no. Ebbene, chi ha deciso di andare avanti è avvisato. Ebbene, la domanda che sta alla base della nostra indagine è la seguente: quanto vale la classifica dicinquedi campionato? O meglio, trovarsi al primo posto450 minuti di campionato può darci indicazioni su quello che sarà il cammino futuro stagionale? La risposta è semplice: no, è ancora troppo presto per ritenere "delineati" i valori del campionato. I numeri, tuttavia, ci indicano una direzione interessante. Prendendo in esame gli ultimi dieci anni diB, osservando chi si trovava in testacinque– e confrontando quel piazzamento con quello finale –, scopriamo comunque un trend indicativo.