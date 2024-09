Oggi sarà ufficiale! | Juve-Napoli la decisione è da non credere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Unache per i tifosi delrappresenta una mazzata davvero importante: nelle prossime ore verrà reso tutto. Si ripartecon la Serie A dopo una tre gironi di Champions League che ha visto impegnate ovviamente le big del nostro campionato; non il, che l’anno scorso ha chiuso al decimo posto in classifica, negandosi la possibilità di partecipare a qualsiasi competizione europea. Ecco perchè la squadra di Conte dovrà subito mettersi in carreggiata, e c’è subito lantus ad pararsi sulla strada degli azzurri. Una partita di per sé già molto complessa, ma che potrebbe assumere un ulteriore grado di difficoltà con lache in queste ore dovrebbe diventaree che riguarda proprio i tifosi del