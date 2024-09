Maurizio Maggiani | Quasi un accanimento divino Siamo come dei reduci ma già ripartiti E al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) "dei. Dopo tre alluvioni in due anni non posche essere altro. Eppure, non sosi faccia, ma a Faenza si è già". Lo scrittoreè ligure (è nato a Castelnuovo Magra, nello Spezzino), ma vive a Faenza da molti anni. Le alluvioni le ha vissute e conosciute nel 2023, quando la città fu inondata due volte, e le ha raccontate, con fotografie e scritti, nel libro ‘Quello che abbiamo perduto. Quello che abbiamo salvato’ (assieme a Nicoletta Valla), pubblicato da Qn - Il Resto del Carlino., innanzitutto,sta? "In casa nostra bene. Ma la scorsa notte (fra mercoledì e giovedì, ndr) non abbiamo dormito. Non perché avessimo problemi per noi.stati svegli perché cercavamo notizie, aspettavamo notizie dalle aree più delicate del territorio, da Tredozio e Modigliana.