Manna a Radio CRC | Mercato complicato Osimhen ci ha condizionato McTominay e Gilmour hanno voluto Napoli! Sulla Juve…

(Di venerdì 20 settembre 2024) Giovanniha parlato ai microfoni diCRC: tra i temi caldi ovviamente ilma anche la Juventus ed il prossimo big match di sabato. Giovanni, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni diCRC,partner del club azzurro, soffermandosi sui vari temi legati ale la costruzione della nuova squadra targata Antonio Conte: “Per me è stata una chiamata inaspettata quella del, in un periodo molto tranquillo della mia vita. A fine febbraio micontattato il dottor Chiavelli e il Presidente De Laurentiis: è stata una grande emozione, devo ammetterlo”, le parole di. Un passaggiosituazione che ha contraddistinto questi mesi di, legata a Victor: “Sicuramente è stato unun po’, perché viziato dalla condizione di Victor ed altre uscite per poter finanziare le nostre entrate.