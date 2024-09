La ministra Bernini | Tecnologia una risorsa da temperare con la nostra umanità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Firenze, 19 settembre 2024 - “Il rigore della? Può essere temperato solo dalla”. Ladell'Università e della Ricerca, Anna Maria, ha partecipato a Palazzo Vecchio al convegno nazionale del Codau (convegno dei direttori generali delle amzioni universitarie), dal titolo "L'università del futuro tra umanesimo, intelligenza artificiale e governo dei dati". Durante l'evento, il ministro ha affrontato alcuni temi chiave riguardanti l'evoluzione dell’Università in Italia, con un focus particolare sullo stato di attuazione del Pnrr e sulle riforme in atto, tra cui la questione del numero chiuso per alcune scuole, Medicina in primis.