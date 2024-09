Iroman 2024 | le strade chiuse a Cervia e dintorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ravenna, 20 settembre– ? tutto pronto per l’evento sportivo Ironman che si svolgerà asabato 21 e domenica 22 settembre. Per la buona riuscita delle gare sono state previste modifiche alla viabilità (chiusure totali e parziali) che coinvolgeranno, tra le altre, diverseprovinciali (la 254 R, la 71 bis e la 6) per il passaggio delle gare ciclistiche. È inoltre stata prevista per sabato 21 settembre la chiusura straordinaria della scuola media Zignani di Castiglione di Ravenna, che fa parte dell’istituto comprensivo intercomunale n.1 Andrea Canevaro, con molte famiglie di studenti che risiedono nel territorio del comune di, a sua volta ovviamente interessato da numerose modifiche alla viabilità. Tali modifiche saranno in vigore dalle 6 di sabato 21 settembre fino al cessare delle esigenze di corsa e dalle 10.