Incidente mortale Lido di Camaiore confermato arresto conducente auto

(Di venerdì 20 settembre 2024)DIdidi, il giudice del Tribunale di Lucca venerdì 20 settembre ha convalidato l’e hala misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione di Viareggio per Katia Pereira Da Silva, 44 anni, alla guida dell’che ha travolto e ucciso due studentesse tedesche di 17 e 18 anni in gita scolastica in Toscana.in cui venerdì 20 settembre si è osservato il lutto proclamato dal sindaco Marcello Pierucci. Investendo e ferendo altre cinque persone e concludendo la sua corsa controin sosta. Durante l’udienza di convalida, il gup Simone Silvestri ha accolto la richiesta del pubblico ministero Lucia Rugani sottolineando il pericolo della reiterazione del reato. L’accusa è di omicidio stradale plurimo e lesioni gravissime.