In via Montello due allarmi in quarantotto ore

(Di venerdì 20 settembre 2024) Diciassette persone intossicate, compresi due minori, e ventuno sfollati. È il bilancio dell’incendio che ieri mattina è divampato in una palazzina di via, a Brescia. La stessa, al civico 19, che era stata coinvolta da un altro principio di incendio un paio di giorni fa, quando era rimasta lievemente intossicata un’inquilina di 96 anni. La mattina del 17 settembre il fuoco era divampato nella tromba delle scale da alcuni contatori del quarto piano in fiamme, pare, per un sovraccarico elettrico, e il rogo aveva intaccato il vano. Ieri alle 8,30 si è sostanzialmente ripetuta la stessa scena, ma due piani più sotto. Stavolta infatti sarebbero andati a fuoco i contatori del secondo piano.