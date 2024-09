In Umbria arrivano i detective a quattro zampe | devono trovare i bocconi avvelenati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Perugia, 20 settembre 2024 - Eccoli Luna, Sky, Rick, Stella Libra, Victor e Nikita: sono i sei "" a. Si tratta dei cani antiveleno (due pastori tedeschi, un border collie, un meticcio e due pastori belga malinois) che, guidati dai rispettivi padroni, dovranno stanare le polpette e le esche killer, dannose per gli animali e per tutto l'ambiente. Questa mattina, cani e padroni, appositamente formati, hanno ricevuto le pergamene che attestano la frequenza al corso nell'ambito del progetto pilota a livello nazionale di formazione delle "Unità cinofile antiveleno", promosso dall’assessore all’ambiente della RegioneRoberto Morroni, in collaborazione con Enpa (Ente nazionale protezione animali) e Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Pila.