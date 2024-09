Il Premio di cultura Aurelio Marcantoni domande entro il 30 settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Scade lunedì 30il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione aldi(nella foto). Le, in formato digitale, dovranno essere inviate con i relativi allegati alla Pec della Società storica aretina ( [email protected] ). Per informazioni si può contattare l’associazione: 0575 299386 e [email protected] . Il concorso, giunto alla undicesima edizione, è indetto dalla Società storica e dalla redazione di Arezzo de La Nazione, grazie alle sponsorizzazioni di Atam, Chimet e Fraternita dei Laici. Ilè destinato ai giovani che abbiano discusso, in qualsiasi Università italiana o straniera, tesi triennali, specialistiche e di dottorato aventi per argomento la storia della Toscana o di una sua città o territorio, compreso naturalmente quello aretino.