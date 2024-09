Fabriano picchiata a letto per una catenina d' oro | la polizia scova il rapinatore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024)(Ancona), 20 settembre 2024 –per una collana d’oro in casa, i poliziotti del commissariato dirintracciano e denunciano il presunto. E’ avvenuto a fine luglio quando, nel pomeriggio si è presentata in commissariato una donna ultraottantenne che, tra singhiozzi e frasi talvolta disarticolate, raccontava di essere stata aggredita in piena notte in casa eper lad’oro che indossava al collo. I poliziotti hanno ascoltato le parole della donna e notato un forte arrossamento sulla parte inferiore del suo volto. Richiesto l’intervento del 118, i sanitari hanno tempestivamente raggiunto il commissariato e provveduto a trasportare l’anziana al pronto soccorso cittadino. Qui è stata medicata per un forte trauma contusivo al volto e dimessa con 25 giorni di prognosi, salvo complicazioni.