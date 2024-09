Emilia Romagna la Protezione Civile svela | Restano criticità Ecco quali – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 20 settembre 2024) È stato un giovedì nero per l’a causa del maltempo. Lain: “L’ondata si è attenuata, ma” Ancora una volta l’in ginocchio per l’alluvione. Era lo scorso maggio quando una ondata di maltempo aveva procurato diversi danni in molte zone della regione. Ora a distanza di quattro mesi i residenti si sono trovati davanti ad uno scenario molto simile: acqua e fango che nel giro di poche ore ha portato migliaia di cittadini a spalare per liberare le strade e ad abbandonare le proprie case. I vigili del fuoco impegnati indopo l’alluvione (Ansa) – cityrumors.itTanti danni e disagi, ma non ci sono dispersi. Nelle scorse ore si era ipotizzato la presenza di due dispersi nel ravennate, ma il Prefetto ha immediatamente smentito questa notizia.