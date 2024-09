DDP | Randy Orton è la Superstar più sottovalutata di tutti i tempi

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nella storia del wrestling, ogni performer ha cercato di far breccia nella memoria dei fan con la propria finisher. Tra le più iconiche e spettacolari, c’è sicuramente la “Cutter”, che ha vissuto molte incarnazioni, ma tra gli interpreti migliori c’è sicuramente Diamond Dallas Page, la cui Diamond Cutter è diventata una delle mosse finali più popolari degli anni ’90. Ma se c’è qualcuno che ha superato DDP, non possiamo che pensare a. Sul Monte Rushmore DDP, in una recente intervista a “Drinks with Johnny”, ha ammesso la superiorità della RKO di, e che la Vipera sarebbe una delle stelle più sottovalutate nel firmamento del wrestling1. “Amoe amo il fatto che abbia portato la cutter a un livello diverso. Ne ha prodotto versioni che io non avrei mai potuto fare, ma che lui ha fatto.