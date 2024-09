Cremonese test giallorosso Stroppa punta al rilancio | Cerchiamo continuità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un solo punto di differenza divide Catanzaro enella classifica attuale di Serie B. I grigiorossi saranno ospiti oggi alle 20.30 dei calabresi per una trasferta che si annuncia complicata, anche per via di alcune assenze. "A Catanzaro non è mai semplice giocare - affermaalla vigilia -. Sulla falsariga della stagione scorsa, questa squadra sta mantenendo il suo modo di stare in campo e l’ultima partita l’ha certificato. La fisionomia del Catanzaro non è cambiata e la rosa mi sembra molto completa e forte: ci aspetta una partita difficile su un campo difficile, in un ambiente stimolante che ci deve dare le giuste motivazioni". Tra gli ex della gara c’è Vandeputte, che nelle ultime uscite ha avuto meno spazio rispetto alle attese. "Una questione di scelte - dice il tecnico in conferenza stampa - .