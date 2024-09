Cos’è l’America’s Cup e come funziona

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 20 settembre 2024)Cup, nata nel 1851 in occasione della prima esposizione universale di Londra, è uno dei trofei più prestigiosi per quanto riguarda la vela ed anche la competizione sportiva internazionale più antica. Per questo motivo le nazioni partecipanti schierano i migliori velisti ed i progetti più innovativi per quanto riguarda le imbarcazioni coinvolte. In questo senso, dunque, non è solo un confronto sportivo ma anche tecnico per quanto riguarda l’ingegneria navale. Masi svolge nello specifico la competizione? Innanzi tutto si tratta di una sfida tra nazioni che si svolge ogni 4 anni. Nello specifico tra quella che viene definita Defender, ossia la squadra che detiene la Coppa, e la Challenger, designata a strappargliela.