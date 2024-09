Cosa vuol dire dissing? Come e quando nasce? Ecco cosa c’è dietro allo scontro tra Fedez e Tony Effe

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 20 settembre 2024) Negli ultimi giorni la parola “” è rimbalzata da un giornale all’altro per via dellofra: maquesto termine?sappiamo, il rapper di Rozzano e il trapper di Roma centro si stanno lanciando frecciatine di ogni tipo, attaccandosi a vicenda e rivelando scottanti dettagli l’uno dell’altro. Questo tipo di offesa personale è un fenomeno tipico della cultura hip hop, denominato – appunto –questo termine?”?è una parola che deriva dalla contrazione del termine inglese disrespecting, ovvero mancare di rispetto. Consiste in un botta e risposta fatto da rime e barre, tipiche della musica rap. Ovviamente il linguaggio usato è aggressivo, offensivo, provocatorio e degradante. Negli Anni Ottanta, negli USA, ilsi è inserito all’interno delle battle rap.