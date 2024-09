Cina | Anhui Hefei ospita World Manufacturing Convention 2024 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 set – (Xinhua) – Un visitatore fotografa uno schermo 3D “naked-eye” alladi, nella provincia orientale cinese dell’, oggi 20 settembre. L’evento ha preso il via oggi nella citta’, capoluogo della provincia, mettendo in luce i prodotti e le innovazioni piu’ recenti del settore manifatturiero. A tema “Manifattura intelligente per un futuro migliore”, l’evento di quattro giorni vanta un’area espositiva totale di 20.000 metri quadrati e comprende mostre, forum e seminari. (Xin) Agenzia Xinhua