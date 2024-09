Chiara Petrolini scatta la misura cautelare per il caso dei neonati morti a Traversetolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Parma, 20 settembre 2024 – Se ne parlava da giorni e ora arriva la conferma: i carabinieri stanno eseguendo unanei confronti di, la studentessa 22enne accusata di aver ucciso i due figli appena nati, per poi seppellirli nel giardino della villetta famigliare a Vignale di. Finora non era dato sapere dove si fosse ‘rifugiata’, per sfuggire ai riflettori della tragica vicenda: c’è chi la vedeva ospite a casa della nonna a Parma, e chi invece ipotizzava si fosse allontanata dal Parmense. Alle 11 è prevista una conferenza stampa in cui la Procura rilascerà i dettagli della situazione. La prima richiesta di arresto, successiva all’esame del dna che ha attestato la sua maternità nei confronti del primo neonato scoperto, sarebbe stata respinta dal giudice per le indagini preliminari. La Procura avrebbe dunque ricorso alla Corte d’appello.