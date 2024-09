Chi è Verdiana Zangaro | Tale e Quale Show Amici e carriera difficile

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 20 settembre 2024), nata a Rossano il 21 giugno 1986, è una cantante. Sin da giovane, ha mostrato unnto innato per il canto, che l'ha portata a farsi notare in numerose occasioni, sia in televisione che nei concorsi musicali. Con un percorso iniziato in tenera età, ha costruito unasolida e versatile, riuscendo a conquistare pubblico nonostante i numerosi ostacoli incontrati.: Sanremo,di Maria emusicale Lamusicale diinizia molto presto. Già a 4 anni, si esibiva in concorsi locali, dimostrando unnto fuori dal comune. A 9 anni, lavorava nei locali della sua zona insieme al padre. La sua prima apparizione televisiva risale al 1995, quando partecipa a Bravo Bravissimo, il programma per giovaninti condotto da Mike Bongiorno, dove si classifica al secondo posto.