Chi è Roberto Ciufoli | età moglie figli cosa fa oggi Isola Tale e Quale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 20 Settembre 2024 8:27 pm by Redazioneè un noto attore comico italiano che fa parte del cast diShow 2024. L’interprete è famoso soprattutto per essere stato un componente della Premiata Ditta, il gruppo comico che ha visto protagonisti anche Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno. Da solo,ha preso parte a vari altri progetti, tra cinema, teatro e TV. Di recente, precisamente nel 2021, ha partecipato a L’dei Famosi. Torna in TV con la prima puntata delnt show condotto da Carlo Conti su Rai 1. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere suShow,chi è: anni, origini,dei Famosiè nato a Roma il 1° marzo 1960. Dunque, nel 2024 ha compiuto 64 anni.