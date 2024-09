Campus colabrodo a Pesaro gli studenti marciano e vanno in Provincia | Dateci scuole vere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – La carica dei duecento. A piedi, hanno marciato sotto la pioggia, dalscolastico di via Nanterre a via Gramsci, sede della, destinataria della loro protesta. “Il diritto allo studio prevede una scuola confortevole – hanno urlato, megafono ben stretto in mano, arrivati sotto le finestre del presidente della, Giuseppe Paolini e del direttore generale Marco Domenicucci –. Non meritiamo certo un, zampillante pioggia a causa delle infiltrazioni sul tetto; degli infissi vecchi di 40 anni e dell’assenza decennale di manutenzione”. In poco la protesta, dalla strada è arrivata ai piani alti: guidata dalle liceali del Mamiani – Chiara Zauli e Martina Feduzi – una delegazione diè stata ricevuta dal presidente Paolini.