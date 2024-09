Anomalia Inter ecco il particolare che rende la squadra di Inzaghi diversa da tutti gli altri top team europei | È l’assoluta eccezione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il pareggio conquistato dall’a Manchester contro il City ha stupito esperti e appassionati di calcio anche all’estero. Forse in pochi si aspettavano di vedere nuovamente ladi Pep Guardiola così in difficoltà, come già era accaduto nella finale di Champions League 2022–23, vinta dagli inglesi solo grazie a una zampata di Rodri. All’estero certamente è stata sottolineata l’attenzione alla fase difensiva dei nerazzurri, il famoso catenaccio all’italiana. Ma lo stesso Guardiola e anche i giocatori del City a fine partita hanno ammesso che l’è qualcosa di diverso rispetto a unache semplicemente si difende molto bassa. Sia perché solitamente non lo fa in campionato.