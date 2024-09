Agatha All Along sale allo stato Certified Fresh su Rotten Tomatoes

Leggi tutta la notizia su cinefilos

I primi due episodi di Agatha All Along (qui la nostra recensione) dei Marvel Studios sono ora in streaming su Disney+. Dopo le reazioni molto positive sui social media, la prima ondata di recensioni complete è stata decisamente più contrastante, e lo show ha inizialmente debuttato con uno dei punteggi più bassi di qualsiasi progetto televisivo Marvel su Rotten Tomatoes, con il 69%. Tuttavia, con l'aggiunta di altre recensioni, Agatha All è ora salita al 78% ed è stata ufficialmente riconosciuta come "Fresh" dall'aggregatore. L'attesa per questa serie non era particolarmente alta nel periodo che ha preceduto l'uscita, ma alcuni trailer divertenti e dai toni horror e un cast forte hanno indubbiamente fatto guadagnare un po' di buona volontà nei suoi confronti.