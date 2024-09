A Paduli la sesta edizione del Convegno di Medicina Veterinaria

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiÈ giunta allaildiorganizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Benevento, nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale di(BN), oramai sede storica dell’evento, dal titolo “Sanità pubblica: il Ruolo del Medico Veterinario nei controlli ufficiali: focus sul settore apistico e nuovi aspetti legislativi a tutela della salute pubblica” Anche per quest’anno l’incontro scientifico produrrà, crediti formativi ECM per i Medici Veterinari. Alla luce dell’importanza della problematiche proposte anche per quest’anno, si è riusciti a riproporre l’incontro formativo. Grande orgoglio da parte di tutto il Consiglio Direttivo dell’Ordine Professionale Provinciale rappresentato dal Presidente Dott. Cosimo Iavecchia e dal Responsabile Scientifico del Corso Dott.