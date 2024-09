37enne muore tragicamente in scooter | le indagini sulla dinamica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Questa mattina, giovedì 19 settembre, un tragico incidente stradale ha avuto luogo lungo via del Foro Italico a Roma, all’altezza dello svincolo per Corso di Francia. La vittima, un uomo di 37 anni, ha perso la vita mentre era alla guida del suoHonda SH 150, coinvolto in un incidente senza l’intervento di altri veicoli. Le circostanze precise dell’accaduto sono ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti, ma sembra che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto. Il dramma si è consumato poco dopo le 7 del mattino, quando il trentasettenne stava percorrendo via del Foro Italico in direzione San Giovanni. Per ragioni non ancora chiarite, ha sbandato e si è sbalzato dalla sella del suo, finendo rovinosamente a terra.